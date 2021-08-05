Встреча белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской с президентом Байденом продемонстрировала, как США на самом деле относятся к Украине. Эту красноречивую ситуацию прокомментировал политолог Тарас Загородний в своем блоге «Тарас Загородний говорит»
Ведущий рассказывает, что президент США, не имея времени на встречу с Зеленским, выкроил 15 минут в своем графике на встречу с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской. По его мнению, эта ситуация крайне несправедлива. «Зеленскому как легитимному главе государства, как человеку, который возглавляет крупнейшую страну в Европе, которая воюет с РФ, выделили достаточно хитровато время на 30 августа, для того чтобы что-то пообещать», - подчеркивает эксперт.
В то же время он негативно высказывается о самой Тихановской: «Тихановская ездит по всему миру, как признанный президент Беларуси, как она заявляет, который выиграл выборы». По словам политолога, Байден встретился с ней в знак поддержки демократии.
С другой стороны, говорит Загородний, США обычно такие вещи делают только на словах, в частности, это касается и конфликта Украины с РФ. «Тут американцев можно понять: они взрослые люди и хотят все-таки следовать своими интересам национальным», - утверждает он. Тем не менее, эксперт возмущается из-за того, что все обещания разобраться с Россией так и остались обещаниями.
Как сообщала Politeka, Лесной заявил, что с президентом Америки часто встречаются оппозиционные лидеры.
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