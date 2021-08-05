Украина обречена быть фронтиром между двумя цивилизациями. Об этом украинский бизнесмен, издатель, писатель, основатель Института исследования счастья Владимир Чеповой рассказал в программе «БДСМ» с Алексеем Толкачёвым

«Мы определились со своим европейским выбором. Проектный образ мышления нам присущ, но если есть интерес, чтобы у нас не получилось - то очень трудно. Когда вы строите что угодно - трудно просто строить. А когда вам пытаются сломать систему как угодно, за бешеные деньги, безумными технологиями... Это гибридное, сейчас даже не знаешь, что у тебя выдернут и как оно рухнет», - говорит он.

«Последние 30 лет я занимаюсь с бизнесом, а не просто бизнесом. Это и газета «Бизнес», и журнал «Бизнес», и попытки объединить, делать, вдохновить, сказать: «Люди, почувствуйте себя творцами, родителями, учредителями хотя бы экономики страны». Трудно, очень трудно, не чувствуется. Во-вторых - настолько тело страны ранено, и настолько разрывает это тело две системы, что возникает вопрос: а можно ли оставаться самими собой? Нет, нельзя», - рассказывает Чеповой.

Он утверждает: «Если раньше, еще 10 лет назад мы говорили: «Да, мы самобытны, мы сами построим!», то уже сегодня я скажу: «Нет, мы сами не построим». Почему? Именно потому, что мы на разрыве. В таком состоянии государства никогда не вставали с колен. Вспомним Германию, Южную Корею, Японию, даже Польшу. Говорят: поляки молодцы, нам их догонять 50 лет. Но это коллективный, международный трансатлантический проект, так же как проект Германии после войны.

Как сообщала Politeka, В Польше пилот отказался впускать более 30 украинцев на борт: "Вон, я король самолета".

Также Politeka сообщала, сколько украинцев переехало в Польшу во время карантина.