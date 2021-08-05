Какие силы влияют извне на украинскую политику? Своё мнение по этому поводу в программе «Прогноз» на канале «Знай 24» высказывает политолог, бизнесмен и блогер Руслан Бизяев.

«Сейчас по Украине есть ситуативное согласие между Великобританией и США – по крайней мере, они друг другу не мешают. Эти страны ведут более-менее синхронную политику. Но посмотрим, надолго ли хватит этой согласованности. Ведь задача Байдена состоит в том, чтобы вернуть Европу под контроль США. Отсюда происходят все эти игры с Германией. Задача Британии, напротив, ослабить Европу, перетянув к себе Германию, и за счёт этого восстановить своё былое влияние. Сейчас их объединяют только общие угрозы – Китай и Россия. Атлантическая хартия – это очень хрупкая основа для длительного стратегического партнёрства», - считает гость программы.

Он напомнил о разногласиях внутри этого партнёрства.

«Почитайте, что полгода назад писал про Байдена The Spectator – журнал британской консервативной элиты. Кого обвиняют во вмешательстве в президентские выборы в США? Путина, Си, Палестину… Но ведь и Великобритания не стояла в стороне. Так что и здесь всё не так однозначно», - говорит Руслан Бизяев.

Как сообщает Politeka, ранее немецкий политолог Андреас Умланд напомнил о той роли, которую сыграли США в ядерном разоружении Украины.

Также Politeka сообщала, что политический консультант Андрей Бодров объяснил причину нежелания западных лидеров участвовать в Крымской платформе.



