В программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» кандидат политических наук Игорь Петренко поразмыслил над тем, насколько смерть председателя общественной организации «Белорусский дом в Украине» Виталия Шишова выгодна президенту Лукашенко.

Как рассказывает кандидат политических наук, сейчас отовсюду звучат предположения, что к убийству Шишова причастен Лукашенко. Он отмечает, что об этом заявили и Соединенные Штаты, и Евросоюз, об этом пишут в соцсетях. «Самому Лукашенко не очень выгодно», - утверждает Петренко.

Сам он сомневается в этой версии, считает ее удобной, но не правдоподобной. «Самая удобная версия, поскольку она отвечает ожиданиям общества разным», - подчеркивает кандидат политических наук.

Попутно гость программы комментирует российско-белорусские отношения. «Лукашенко хочет продолжать и дальше ходить между капелек в отношениях с Россией, которая хочет поглотить Беларусь», - рассказывает Петренко. Он конкретизирует, что речь идет о поглощения Беларуси как союзного государства или как минимум есть намерение прервать любые ее связи с Западом. Кроме этого, добавляет эксперт, Путин хочет абсолютного выполнения всех своих указаний от Лукашенко.

Тем не менее, говорит Петренко, когда-то ситуация была иной: Лукашенко пытался наладить отношения с Западом, в частности с Европой установилась хорошая коммуникация, должны были быть инвестиции и кредиты, были разговоры с госсекретарем США и тому подобное. «Это хорошая была карта. А сейчас в этой ситуации – после самолета, после всех вот тех вещей – это действительно ему не очень выгодно, потому что он и так не рукопожатный», - констатирует эксперт.

Как сообщала Politeka, Петренко рассказал, кому может быть выгодно убийство Шишова.

Также Politeka писала о том, что Петренко рассказал, почему Байден раздражается от заявлений Зеленского.



