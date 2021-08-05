Украина - уникальная страна, которая, как глыба, откололась от огромного имперского айсберга. Об этом в программе Сергея Дойко «Личность» рассказал правозащитник, диссидент, исполнительный вице-президент Конгресса национальных общин Украины, сопрезидент Ассоциации еврейских общественных организаций и общин Украины Иосиф Зисельс.

«Едут из страны те, кто не хочет ждать, пока Украина станет нормальной страной. Но есть такие, которые верят, что Украина станет нормальным государством рано или поздно. Я не оптимист в этом, я реалист. Я знаю, что те, что из этой империи вырываются, имеют очень большие проблемы в прошлом, и это повлияло на их идентичность, на их ментальность. Поэтому построить быстро из такой большой страны что-то сложно», - говорит он.

«Из империи вышло много стран: Финляндия, страны Балтии, Польша, которая была также в поле влияния этой империи, другие страны Восточной Европы. Некоторые из них уже отошли далеко от империи. Некоторые еще придерживаются империи в своей орбите. Все на разном расстоянии в зависимости от того, какая история этой страны, и это определяет. Но путь все равно один - только туда», - рассуждает правозащитник.

Как ледовая глыба от айсберга отрывается и отправляется в свое плавание, так и наша страна, говорит он.

«Но путь у нас не уникален. По такому пути уже прошли многие страны. Но уникальность в том, что никогда от этой жестокой восточной империи не откалывалась такая огромная глыба, такая большая страна, православная, славянская, с таким колониальным прошлым. Такой глыбы еще не было. Все были меньше, или с другой ментальностью, не славянские, либо не православные, или с меньшим опытом коммунизма. То есть уникальность наша в наших размерах, а размеры определяют скорость, с которой мы двигаемся в цивилизованный мир», - делает вывод Зисельс.

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