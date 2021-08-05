Как украинское государство сейчас относится к ветеранам боевых действий? Об этом в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» рассказывает ветеран батальона «Айдар» переводчик Максим Козуб.
«Некоторые механизмы для заботы о ветеранах действительно существуют. Можно вспомнить тот же бесплатный проезд в транспорте. Но есть некоторые вещи, которые требуют ресурсов, в том числе финансовых. Дело в том, сколько государство зарабатывает. Если государственный или муниципальный бюджет обеспечивает какие-то льготы, то вопрос в том, кто за них платит. В счёт идут налоги, которые собирают с населения. В этом деле много популистских моментов. Можно заявить, что медицина будет бесплатной, но ведь кому-то всё равно придётся её оплачивать. Так кому?», - спрашивает Козуб.
Он отмечает, что лекарства и медицинское оборудование стоят немалых денег, а врачи и медсёстры тоже не работают бесплатно.
«Вопрос о помощи ветеранам – это тоже вопрос о валовом внутреннем продукте и производительности труда. Даже если коррупционные мыши и перестанут что-то отгрызать от национального сыра, сам сыр от этого больше не станет. Иисус Христос мог накормить толпу пятью хлебами, но в большинстве ситуаций этот метод не работает», - отмечает Максим Козуб.
Как сообщает Politeka, ранее Геннадий Друзенко рассказал о проблемах ветеранов боевых действий на Донбассе.
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Также Politeka сообщала, что юрист Валерия Лутковская призвала государство защищать интересы волонтёров-ветеранов.