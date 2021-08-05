В эту пятницу, 06 августа, в 18:00 на канале «А как на самом деле?» выходит очередной выпуск программы «Юристы отвечают». В прямом эфире будут обсуждаться самые актуальные вопросы, связанные с эмиграцией.

Гостем программы в новом выпуске стала иммиграционная юристка компании ReLocate Юлия Голиневич.

В программе обсудят множество актуальных вопросов, которые интересуют всех, кто планирует переезд или работу за границей. Юристка расскажет о нюансах при получении визы в США и другие страны, участии в лотерее Green Card, визитах в посольства, сборе документов и о многом другом.

Информация станет полезна всем, кто планирует эмиграцию, долгосрочное проживание за границей или желает путешествовать и знать больше о других странах.

Во время эфира зрители смогут задать свои вопросы специалисту и получить квалифицированный ответ в режиме лайв.

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