В эту пятницу, 06 августа, в 18:00 на канале «А как на самом деле?» выходит очередной выпуск программы «Юристы отвечают». В прямом эфире будут обсуждаться самые актуальные вопросы, связанные с эмиграцией.
Гостем программы в новом выпуске стала иммиграционная юристка компании ReLocate Юлия Голиневич.
В программе обсудят множество актуальных вопросов, которые интересуют всех, кто планирует переезд или работу за границей. Юристка расскажет о нюансах при получении визы в США и другие страны, участии в лотерее Green Card, визитах в посольства, сборе документов и о многом другом.
Информация станет полезна всем, кто планирует эмиграцию, долгосрочное проживание за границей или желает путешествовать и знать больше о других странах.
Во время эфира зрители смогут задать свои вопросы специалисту и получить квалифицированный ответ в режиме лайв.
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