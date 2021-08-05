Когда тяжело и беда со всех сторон, нужно обратиться с молитвой к Пресвятой Богородице и она обязательно поможет.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий сказал в своей проповеди в Почаевской лавре, передает "Знай".

Предстоятель УПЦ напомнил историю почитаемой иконы Божией Матери «Почаевская» и отметил, что Богородица подарила много чудотворных икон - «как знамение благодати и милости».

Как подчеркнул архипастырь, Матерь Божья молится за всех людей перед Престолом Божьим, помогая преодолевать сложности и трудности земной жизни.

Именно поэтому, по словам Его Блаженства, нужно помнить, что когда одолели страсти или постигла беда, нельзя отчаиваться, а следует обратиться с молитвой к Пресвятой Богородице.

"Каждый человек в определенный период своей жизни переживает, когда его обступают страсти своими темными духами, когда он не знает, где найти себе совет и помощь. Нужно помнить: когда тяжело, когда окружает беда со всех сторон, когда не видим никакого просвета, надо обратиться с молитвой к Пресвятой Деве Марии, к Матери Божьей, и она обязательно поможет», - дал наставление Блаженнейший.

В завершение Митрополит Онуфрий призвал проводить свою жизнь в любви даже тогда, когда ненавидят, прощать, даже если нам не прощают, и терпеть, даже если нас не хотят терпеть.

"Когда будем так себя вести, то будем благословенными в этой земной жизни и молитвами Пресвятой Богородицы в будущем возрасте сподобимся стать причастниками вечного блаженства во Христе Иисусе Господе нашем», - подытожил Предстоятель.