Сегодня верующие Украинской Православной Церкви празднуют день чудотворной Почаевской иконы Божией Матери

Как сообщает «Знай» со ссылкой на Центр информации УПЦ Почаевская икона - одна из наиболее почитаемых христианских святынь в Украине, а ее чудотворный образ известен в России, Болгарии, Сербии, Боснии и в других православных странах.

Почаевская икона Божией Матери известна с 1550 года. Еще в 1559 году митрополит Неофит из Греции подарил ее помещице Анне Гойской за то, что она предоставила ему убежище. В доме помещицы икона находилась 30 лет, а затем стала излучать свет. Согласно преданию, слепой от рождения брат Анны Гойской Филипп помолился перед иконой и прозрел. После этого чудотворную икону перенесли в Почаевский монастырь.

Анна умерла в 1644 году, а после ее смерти все земли достались ее племяннику. Он ненавидел православие, поэтому ограбил монастырь и украл икону. После этого его и его жену поразила жестокая болезнь, и исцелилось супругов только после того, как вернули чудотворный образ в монастырь.

В Почаевской лавре чудотворная икона пребывает около 400 лет и прославилась тем, что в 1675 году избавила обитель от турецкой осады.

По преданию, летом 1675 года во время Збаражской войны с турками полки, состоящие из татар, под предводительством хана Нурредина, через Вишневец подступили к Почаевской обители, обступив ее с трех сторон. Слабая монастырская ограда, как и несколько каменных построек обители, не представляла никакой защиты. Игумен Иосиф Добромирский убедил братию и мирян обратиться к небесным защитникам: Пресвятой Богородице и преподобному Иову Почаевскому.

Монахи и верующие молились, припадая к чудотворному образу Божией Матери и рака с мощами преподобного Иова. Утром игумен велел петь акафист Божьей Матери. С первыми же словами молитвы над храмом внезапно явилась Сама Пречистая с небесными ангелами, которые держат обнаженные мечи. Преподобный Иов находился близ Божией Матери, кланяясь Ей и молясь о защите обители.

Татары приняли небесное воинство за привидение, в смятении стали стрелять в Пресвятую Богородицу и преподобного Иова, но стрелы возвращались назад и ранили тех, кто их пускал. В паническом бегстве, не разбирая своих, они убивали друг друга. Защитники монастыря захватили многих в плен. Некоторые пленные впоследствии приняли христианскую веру и остались в обители навсегда.

Существует множество свидетельств и подтверждений силы исцеления от чудотворной Почаевской иконы. Богородицу просят об исцелении от смертельных заболеваний, слепоты телесной и душевной, физических недугов.