Специалисты Офиса Госэкоинспекции в Кривом Роге начали внеплановую проверку Гречаноподовской ОТГ на основании коллективного обращения жителей села Свистуновое. Обращение было передано во время личного приема граждан в Кривом Роге.

Об этом заявил председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеванный, передает «Знай».

«Территория населенных пунктов Гречаноподовской ОТГ находится в зоне фактического и потенциального влияния промышленных объектов ПАО «Арселормиттал Кривой Рог». Это существующие отвалы и места удаления отходов, а также территории, где планируется строительство нового хвостохранилища «III карта», - подчеркнул глава ДЭИ.

Чиновник отметил, что по результатам проверок Госэкоинспекции в марте-апреле текущего года предприятию было дано предписание о недопущении проведения строительных работ на этом объекте, а также начисленные убытки за незаконное повреждение и уничтожение зеленых насаждений.

«В фокусе внимания инспекторов будут вопросы реализации мероприятий местной экологической программы обращения с твердыми бытовыми отходами, охраны и рационального использования земель. Ведь объектом проверки определено соблюдение законодательства самим органом местного самоуправления при реализации делегированных полномочий в экологической сфере», - добавил Андрей Малеваный.