Политолог Руслан Бизяев в эфире программы “Прогноз” с Любовью Завальнюк на канале “Знай24” рассказал, как во время пандемии COVID-19 изменилась ситуация с мигрантами в Евросоюзе.

Руслан Бизяев отметил, что в Польше работает около 2 млн украинцев, и случаются только единичные случаи, когда к ним относятся предвзято, или даже совершаются нападения.

“Есть отношения, я это все понимаю. Но ковид начинает менять ситуацию. Ковид поставил перед каждой страной вопрос: а что такое мигранты? Что такое гастарбайтеры? Тут свои сидят без работы. И как-то надо обеспечивать. То есть, им надо платить пособие. Пособие — это бюджет. Бюджеты, скорее всего, берут в долг. Но долг же брать постоянно невозможно”, - сказал Бизяев.

По его словам, раньше для поляка было “в падлу” работать за 4000-6000 тысяч злотых.

“А сейчас уже не очень, потому что их потихоньку с Европы начинают выдавливать. Я думаю, рано или поздно эта ситуация возникнет и переда нашими гастарбайтерами. Только проблема будет в том, а куда дальше?”, - добавил Руслан Бизяев.

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