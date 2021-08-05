Переводчик и ветеран батальона "Айдар" Максим Козуб в эфире программы "Конституционная кухня" с Геннадием Друзенко рассказал, какова политическая украинская нация и типичный украинец.

Максим Козуб рассказал, каким является типичный украинец.

"Я смотрю на наш народ, на нашу нацию, как на политическую украинскую нацию. Которая формировалась и формируется так, как она формируется. С такими источниками, с такими составляющими, с такими группами, в том числе — с такими этническими источниками, которые мы имеем", - сказал Козуб.

Он отметил, что его мама была русскоязычной украинкой, отец — евреем, а бабушка — полькой.

"Но я знаю, что кто-то, когда будет смотреть или слушать наш разговор, скажет: "А, понятно, это типичный пример такого-то псевдоукраинского манкурта, предателя". Который не настоящий украинец, имеет какие-то польско-еврейские корни. При этом я считаю, что есть политическая украинская нация. Конечно, украинский надо защищать, развивать. И дай бог, через некоторое время не будет стоять вопрос как это, что в Украине рождаются и растут дети, и живут люди, которые украинским не владеют или плохо владеют", - добавил Максим Козуб.

По его словам, это вопрос нормального эволюционного развития.

Как сообщала Politeka, Кочевенко уверен, что нам надо действовать с чувством национального достоинства.

Также Politeka сообщала, что Якименко напомнил, кто был драйверами украинской независимости, и призвал не поддаваться манипуляциям.