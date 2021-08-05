Как президент Зеленский и Совет национальной безопасности и обороны влияют на установление тарифов? На этот вопрос ответил экономист Виктор Скаршевский в программе «Что дальше?» на канале «Знай24».

По словам гостя программы, тарифы на электроэнергию так или иначе возрастут. «Час Х должен наступить, и это будет негативно восприниматься, естественно. И людьми, и политическими разными организациями...», - говорит он.

Скаршевский напоминает, что повышение должно было состояться еще с первого июля, но Кабмин постоянно его откладывает, стараясь максимально отсрочить. «Правительство перенесло сначала на первое августа, сейчас на первое сентября», - сообщает эксперт. Но он предупреждает, что пусть это будет первое сентября или даже первое октября, тарифы все равно вырастут.

Как объясняет экономист, ни президент Зеленский, ни Совет национальной безопасности и обороны, который он возглавляет, никак не влияют на установление тарифов. Они могут, говорит Скаршевский, лишь порекомендовать что-то или дать поручение, не больше.

«Но принимать решения, что касаются тарифов для населения на электроэнергию, в любом случае будет Кабинет министров, который уже несколько раз перенес», - отмечает гость программы.

Как сообщала Politeka, Скаршевский заявил, что в этом отопительном сезоне расходы украинцев резко повысятся.

Также Politeka писала о том, что Скаршевский рассказал, как украинцам уменьшить долговую яму.



