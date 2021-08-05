Украинский политический обозреватель, блогер Руслан Бизяев в программе «Прогноз» на канале «Знай24» заявил, что в Украине нет идеологии

«Нет самого главного – нет понимания, что мы, кто мы и куда мы идем. Не с точки зрения экспертного сообщества, а даже с точки зрения нашего общества. У него очень мало точек сборки осталось. Потому что отсутствует идеология, которая является связующим звеном для любого нормального современного государства», - говорит эксперт.

По его словам, нашей политической системе идеология была не нужна.

«Потому что идеология – это уже конкретика. Идеология – это ответственность. Либо ты консерватор, либо ты либертарианец, либо ты, условно говоря, социалист или либерал. А у нас, понимаете, только панамки меняли. И вот пришло время определяться, и в эту самую панамку теперь люди ему напихивают, спрашивают: «Ребята, а вы кто? Вы политики или вы барыги?», - сказал Бизяев.

Также он ответил на вопрос зрительницы, есть ли для Украины свет в конце тоннеля.

«Есть свет в конце тоннеля, и это не летящий навстречу поезд. Просто нам придется пройти очень тяжелый период переосмысления ситуации, взросления и принятия крайне важных, но не популярных решений», - утверждает обозреватель.

Бизяев отметил, что нам в конце концов надо определиться с идеологией, типом политической системы и гуманитарной концепцией.

«Мы все время в гуманитарной концепции отстаем. Вот сейчас у нас гуманитарная концепция плюс-минус конца 19 – начала 20 века. Она на 100 лет устарела!», - заявил эксперт.

Кроме того, по его словам, нам надо определиться с тем, как сделать социально комфортное общество.

«Почему люди уезжают? Не только по финансовым причинам. Но это и безопасность на улице, это и достойный уровень жизни. Это называется зона социального комфорта», - рассказал он.

Блогер убежден, что в Украине есть люди, которые понимают, как все это сделать – но на данный момент они не хотят идти в политику.

Как сообщала Politeka, Чаплыга рассказал, как помощь МВФ повлияет на политическую ситуацию в Украине.

Также Politeka писала, что Бизяев рассказал, как мировые лидеры относятся к Минским соглашениям.