Перезапуск модели власти в Украине должен идти снизу, начинать надо с местного самоуправления. Об этом в программе Евгения Рыбчинского «Ще не вмерла» рассказал аналитик, политтехнолог, имиджмейкер, экс-заместитель руководителя пресс-службы президента Украины Александр Кочетков

«Были попытки поехать, прочитать лекции, сплотить людей. Поехали - не воспламеняется! И мы выяснили, что если бы эти олигархические телевизионные каналы начали рассказывать об этом - возможно, тогда да. Но олигархату это не очень нужно, потому что его власть в новой модели власти практически теряется. Они становятся большим бизнесом и только. Они не хотят этого допустить. И сейчас, дай Бог, интернет-СМИ и другие платформы, может, как-то донесут до общества, что не нужно менять конкретные лица, фамилии на высоких должностях. Надо менять подход, общую модель власти», - убеждает он.

Все мы слышим о публичных обязательствах накануне какой-то кампании. Мэр, министр заходит на должность и рассказывает, что будет делать, или президент.

«Почему мы не фиксируем эти обязательства? Почему Центральная избирательная комиссия их не фиксирует? Срок, обязательства, не выполняются - обществом разбираемся, был ли чрезвычайный форс-мажор? Нужно вносить в Конституцию ответственность за каждое общественное обязательство», - считает эксперт.

Нынешние попытки общественных изменений имеют вид имитации, отмечает он.

«Они будут имитировать, рассказывать, что все будет хорошо. Туда имплементируют какую ерунду, а то, не дай Бог, попытаются туда втиснуть формулу Штайнмайера и что-то сверху приятного напишут. Вот здесь есть определенная угроза и опасения», - говорит Кочетков.

Politeka сообщала, что Бизяев назвал пять необходимых Украине реформ.

Напомним, для Politeka Куса заявил, что украинское общество достаточно консервативно, оно совершенно не готово принять европейские ценности.