Каким образом Украина могла бы решить проблему? Своё мнение об этом в программе Руслана Бизяева «Культ личности» высказывает политический аналитик Юрий Подоляко

«В публичной плоскости проблему Крыма решить нельзя, потому что это вопрос договорённостей за спиной Украины. К сожалению, Украина сама себя так поставила, что вопросы будут решать без её участия. Сейчас многие возмущаются тем, что американцы или европейцы предали Украину. Но давайте честно ответим себе: что мы сделали для того, чтобы этого не было? Мы ничего не сделали, только пытались лечь то под одних, то под других. Мы пытались угодить то американцам, то европейцам. И получили закономерный результат. Никто не говорит о том, что корень проблемы – в том, что мы сами себя не уважаем. Так что ни на кого обижаться не стоит», - считает гость программы.

Он советует посмотреть на то, как европейские и американские элиты решили для себя проблему Крыма.

«Европейцы уже давно дали понять, что в отношениях с Россией проблема Крыма вынесена за скобки. Они готовы осуждать проблематику Донбасса, но не Крыма. Американцы тоже нигде серьёзно её не касаются, несмотря на все громкие заявления Госдепартамента. Даже на встрече с Путиным Байден не сказал о Крыме ничего, кроме дежурных фраз», - говорит Юрий Подоляко.

Как сообщает Politeka, ранее политолог Алексей Якубин прокомментировал перспективы Крымской платформы.

Также Politeka сообщала, что экономист Юрий Атаманюк подверг критике позицию США по Крымской платформе.