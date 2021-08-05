Важен ли Крым для Турции, и если да, то почему? Этот вопрос в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» рассматривает кандидат политических наук Игорь Петренко.

«Крым важен для Эрдогана, потому что очень много крымских татар проживает в Турции и является его электоратом. В Украине понимают и используют это обстоятельство. Это совершенно нормально. У Эрдогана сложные отношения с Россией, но нормальные – с Великобританией. Лондон и Анкара часто действуют заодно. Позиция Турции зачастую отлична от европейской, но не от британской. Турция хочет вернуть себе место под солнцем. Раньше её сдерживал Евросоюз, ведь там нужно находить консенсус. Потом туркам это надоело. Сейчас они могут опереться на Британию и Содружество, а это страны с населением более миллиарда человек», - отмечает гость программы.

По его словам, все эти страны действуют в собственных интересах, но те интересы могут в ряде случаев совпадать с украинскими.

«Всегда нужно обращать на это внимание и видеть, совпадают наши интересы или нет. Чтобы правильно видеть ситуацию, нужно получать информацию с разных сторон. Но это достаточно сложная задача», - считает Игорь Петренко.

Как сообщает Politeka, ранее политолог Руслан Бизяев отмечал, что Турция стала газовым хабом, который будет конкурировать с германским.

Также Politeka сообщала, что военный эксперт Дмитрий Снегирёв отметил изменение риторики турецкого лидера Реджепа Эрдогана.