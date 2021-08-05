Государственная экологическая инспекция рассчитала убытки за вред окружающей среде, которые должно оплатить предприятие ООО «Укрхимресурс» в Винницкой области. Сумма составляет почти 150 млн. гривен.

Об этом заявил председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеванный, передает «Знай».

"На своем земельном участке в г. Калиновка Винницкой области ООО «Укрхимресурс» создал шламохранилище, которое состоит из 13-ти прудов. Там хранят отходы, содержащие гудрон, а он относится к категории опасных. В результате земля площадью 1,1 тыс. кв. м. была засорена», - уточнил глава ведомства.

Он также добавил, что такие нарушения выявила Госэкоинспекция во время внеплановой проверки в июне 2021 года. Также выяснилось, что объекты ООО «Укрхимресурс» не имеют оценки влияния на окружающую среду относительно операций обращения с опасными отходами. Это является грубым нарушением природоохранного законодательства.

"ГЭИ предъявила предприятию претензию о возмещении суммы убытков, причиненных окружающей среде, для добровольной уплаты в месячный срок. Сейчас также направлен иск в Винницкий Окружной административный суд о прекращении деятельности предприятия до устранения нарушений", - добавил Андрей Малеванный.