Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала, что Верховная Рада приняла закон о реструктуризации газовых долгов коммунальных предприятий на сумму 100 млрд грн и объяснила, что изменит это нововведение.

По ее словам, речь идет о мерах, направленных на преодоление кризисных явлений и обеспечение финансовой стабильности на рынке природного газа. По официальной версии, отметила журналистка, данный законопроект принят для урегулирования задолженности субъектов рынка природного газа и сопутствующих рынков, общий объем которой по состоянию на 1 мая 2021 года может превысить 100 млрд грн.

«Говоря простым языком, Верховная Рада приняла законопроект о реструктуризации долгов за газ. Для того, чтобы документ обрел силу закона, его должен подписать президент. Речь идет о реструктуризации задолженности, а не о ее списании, тем не менее, без денег налогоплательщиков обойтись не удастся. Теперь коммунальные предприятия получат возможность в течение пяти лет реструктурировать накопившиеся газовые долги без уплаты пени, а производства по принудительному взысканию с них задолженности будут приостановлены», - рассказала Завальнюк.

При этом, говорит журналистка, для того чтобы этот закон заработал и вопрос с долгами решился до начала отопительного сезона, необходимо принять очень много подзаконных актов, прежде всего, на уровне Кабинета министров и НКРЭКУ. Она отметила, что если эти решения не будут приняты, повторится ситуация с долгами на рынке электроэнергии, по которым ранее был принят аналогичный закон: несмотря на то, что он вступил в силу год назад, он до сих пор не заработал в полной мере как раз из-за того, что не были приняты необходимые решения Кабмина.

Завальнюк также рассказала, что нынешний закон в первую очередь касается верификации долгов, это — только первый шаг на пути к их урегулированию, а на втором этапе предусмотрены фактические взаиморасчеты между субъектами хозяйствования. Для этого, добавила она, нужно будет принять еще один закон, предусматривающий изменения в госбюджет.

«Следовательно, без бюджетных средств не обойтись, хотя, что важно отметить, речь идет не о списании долгов, как поспешили заявить многие комментаторы, в том числе СМИ, а именно об их реструктуризации. Но единственное, что точно спишут, это пени и штрафы предприятиям», - подытожила Завальнюк.

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