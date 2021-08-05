Украина остается опасной территорией для политических беженцев из соседних России и Беларуси

Причина – на восьмом году войны в государстве на всех уровнях спокойно действует агентурная сеть страны агрессора, и, похоже, режима Лукашенко. Такое мнение в эфире 4-го канала высказал политический эксперт Андрей Вигиринский, передать "Украинские новости".

Вероятное убийство главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова – это еще одно подтверждение беззубости украинских спецслужб в противодействии Московской и Минской агентуре.

"Все связывают это с политической деятельностью, с его общественной деятельностью, режимом Лукашенко. Господин Саакашвилли на одном из эфиров сказал: "в каждом государственном органе находится тот или иной вид иностранного агента", – указывает Вигиринский.

Шишов перед смертью предостерегал, что за ним ведется наблюдение. И украинские правоохранители должны тщательнее изучать такие сигналы, чтобы предупредить преступление. Так же спецслужбы должны более радикально реагировать на сигналы, которые поступают из регионов, особенно прифронтовых, где мощные позиции при содействии местной власти, имеет Русская православная церковь в Украине, которая также является агентом влияния и пропаганды страны-агрессора.

"Недавно на одном из телеканалов вышло расследование, которое касается российских агентов, которые работают через Православную церковь Московского патриархата. И там акцентировано внимание на господине Филатове в городе Днепр. И речь о том, что если мы в период Петра Алексеевича рассматривали РПЦ как форму воздействия на сознание украинцев, форму пропаганды, форму агентурной работы, то скорее всего, государственные служащие должны также проверяться, каким образом они общаются с этой структурой", – отмечает Вігірінський.

Эксперт напомнил, что тот же Филатов имеет церковные награды от Патриарха Кирилла, был старостой храма Московского патриархата в Днепре. И опасность в том, что сейчас Филатов, который имеет тесные связи с агентурной сетью Путина в Украине, вовлечен в формирование государственной политики на региональном уровне – через Конгресс местных и региональных властей.

Напомним, недавно журналисты проекта Украина Selfie в эфире 24-го канала рассказали, что Филатов, который в 2015-м пришел к власти в Днепре на патриотической риторике, за несколько лет до избрания получил грамоту из рук Патриарха Кирилла. В документальном фильме зрителям показали уникальные архивные кадры, как Патриарх Кирилл награждает Филатова и его близкого товарища Александра Вилкула знаками отличия "за самоотверженный труд на благо Русской Православной Церкви".

Журналисты отметили, что сейчас Русская православная церковь в Днепре имеет мощные позиции, как и 10 лет назад. Пророссийские организации никто не распустил и не преследует. Затаились, но всегда готовы и казачки из "Екатеринославской казацкой округи". Которые, по информации СМИ, теперь имеют мощного партнера – охранную компанию "Леон". Владелец которой – Михаил Кошляк, депутат областного совета и давний бизнес-партнер самого Филатова и Геннадия Корбана.