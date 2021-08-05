Кандидат политических наук Игорь Петренко в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» рассказал, кому может быть выгодно убийство главы общественной организации «Белорусский дом в Украине» Виталия Шишова.
«Я бы не исключал, допустим, что это выгодно было ФСБ. Это логично… Поскольку они таким образом полностью обрубают возможности коммуникации Лукашенко с Западом, и спокойно себе могут думать, когда им запланировать создание союзного государства и к нему готовиться. Они будут знать, что он уже никуда не отвертится и не повернется», - говорит эксперт.
Он напомнил, что сейчас на территории России и Беларуси проходят учения «Запад-2021». Петренко не исключает, что часть российских войск может остаться в Беларуси.
«Лукашенко не очень был бы этому рад. Он все равно хочет оставаться не губернатором Российской Федерации, он хочет оставаться полноправным правителем Беларуси», - утверждает кандидат политических наук.
Также эксперт озвучил еще одну версию убийства Шишова.
Галкин подарил Пугачевой украинского "красавца", Примадонна расцвела на глазах: "Ну спасибо, муженек!"
Эллерт занялся исправлением недостатков внешности после расставания с Мишиной: "Я как пес"
Оборвалась жизнь знаменитого российского певца, выяснена причина: "Жаль, что нельзя…"
Победитель "МастерШеф" раскрыл печальные подробности романа с участницей "Холостяка": "Уволили"
66-летний муж самой богатой певицы Украины поразил друга Тины Кароль: "Выглядит лучше, чем я в 36"
«Давайте не забывать, что, возможно, гипотетически, не все так хорошо и внутри самих белорусов, которые находятся здесь. То есть мы говорим о том, что там тоже могут быть агенты те же самые ФСБ или завербованные разными странами. Поэтому возможно, что там есть внутренняя какая-то конкуренция, внутреннее какое-то противостояние», - сказал Петренко.
Как сообщала Politeka, Лесной рассказал, как Лукашенко может лишиться власти.
Также Politeka писала, что астролог Росс рассказал о неожиданном подарке Лукашенко для Украины.