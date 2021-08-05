Кандидат политических наук Игорь Петренко в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» рассказал, кому может быть выгодно убийство главы общественной организации «Белорусский дом в Украине» Виталия Шишова.

«Я бы не исключал, допустим, что это выгодно было ФСБ. Это логично… Поскольку они таким образом полностью обрубают возможности коммуникации Лукашенко с Западом, и спокойно себе могут думать, когда им запланировать создание союзного государства и к нему готовиться. Они будут знать, что он уже никуда не отвертится и не повернется», - говорит эксперт.

Он напомнил, что сейчас на территории России и Беларуси проходят учения «Запад-2021». Петренко не исключает, что часть российских войск может остаться в Беларуси.

«Лукашенко не очень был бы этому рад. Он все равно хочет оставаться не губернатором Российской Федерации, он хочет оставаться полноправным правителем Беларуси», - утверждает кандидат политических наук.

Также эксперт озвучил еще одну версию убийства Шишова.

«Давайте не забывать, что, возможно, гипотетически, не все так хорошо и внутри самих белорусов, которые находятся здесь. То есть мы говорим о том, что там тоже могут быть агенты те же самые ФСБ или завербованные разными странами. Поэтому возможно, что там есть внутренняя какая-то конкуренция, внутреннее какое-то противостояние», - сказал Петренко.

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