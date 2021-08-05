Журналист Максим Гадюкин поделился в новой программе «in kyiv» с блогером Екатериной Павловой своими любимыми местами в Киеве и назвал его главные проблемы.

Среди своих любимых мест Киева Гадюкин называет парк «Наталка», Пейзажную аллею, историческую местность, которой стоит наслаждаться, а также Соломенский парк, который сейчас, к сожалению, в запущенном состоянии. «Его ремонтируют, но местные жители вполне обоснованно боятся застройки и в этом парке уже была куча попыток настроить здания. Но местные жители смогли отстоять его», - рассказывает он.

В целом во всех проблемах столицы Украины журналист обвиняет ее жителей. По его мнению, Киев заслуживает на лучшее отношение и люди еще не превратили его в пустыню без деревьев только из-за собственной лени.

Чтобы не быть голословным, Гадюкин рассказывает, что беспокоит самих киевлян. Он отмечает, что по номеру 1551 можно оставлять заявки о проблемах города с просьбой их исправить. «Если я прошу, чтобы отремонтировали лежачего полицейского, то другие люди просят покосить траву. И это самый популярный запрос», - возмущается журналист.

Он делает вывод, что ситуация к лучшему не изменится, пока самым большим, что беспокоит людей, будет некошеная трава. «Если мы будем так относиться к своему городу, то мы будем просто деградировать», - подчеркивает Гадюкин.

О ситуации с застройками гость программы говорит так: с одной стороны, это проблема, с другой - положительный момент, ведь в строительные проекты вкладывается иностранный капитал.

Как сообщала Politeka, Жук рассказала о бытовой запущенност и и захламленности Киева.