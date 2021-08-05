Кандидат политических наук Игорь Петренко в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской рассказал, почему президент США Джо Байден раздражается от заявлений президента Украины Владимира Зеленского.

“У Байдена немножко есть раздражительность в отношении Украины. Поскольку он привык к чему: он привык к тому, что все покорно слушают. Вот, даже Петр Алексеевич Порошенко — он никогда ничего никому не перечил. Запад сказал — окей. Сказал окей, а мог сделать по-своему, конечно, но все равно пытался что-то там держать. С Меркель то же самое. Почему по “Северному потоку-2” Украина ничего практически не делала? Потому что Порошенко хотел сохранить хорошие отношения с Меркель”, - сказал Игорь Петренко.

Он отметил, что Петр Порошенко знал, что если он выступит против строительства “Северного потока-2” — то Ангела Меркель плохо к этому отнесется.

“А у Зеленского вообще такого нет. Вот, он за счет своей “неформатности”, что он не в политике, он делает эмоциональные заявления. Он делает их по-простому: “Подождите, вы тут поддержали нашего врага, хотя говорите вы за территориальную целостность и суверенитет Украины? Так давайте что-то другое. Дайте нам реально какие-то гарантии”, - добавил Петренко.

По его словам, это раздражает Джо Байдена, поскольку никто не требовал от коллективного Запада ничего, и это заставляет их оправдываться.

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