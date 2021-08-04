Ветерани не проводитимуть цього року Марш захисників у Києві, однак локальні марші відбудуться у шести обласних центрах - Харкові, Сумах, Дніпрі, Ужгороді, Вінниці та Черкасах.

Про це сьогодні заявили організатори минулорічних заходів – Рух ВетеранівУкраїни.

“Ми закликаємо всіх долучатись до організації на місцях, та взяти участь в заходах у ваших рідних містах. Дуже важливо показати силу та єдність нашої спільноти - не тільки в центрі, а й в регіонах!”, - йдеться у повідомленні.

Причиною перенесення Маршу у обласні центри є те, що цього року у Києві відбудеться офіційний парад. “Чому ми не стали проводити Марш в Києві цього року? Тому, що його завдання було виконано, однією з причин створення Маршу Захисників України було відміна офіційного військового параду. І як результат, ми домоглись його повернення! Тепер вся увага країни має бути прикута до наших воїнів!", - повідомляє РВУ.