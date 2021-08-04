Могут ли украинцы как-то уменьшить долговую яму, в которой они находятся? Ситуацию в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» рассматривает экономический эксперт Виктор Скаршевский.

«Виртуальные долги Украины – те, которые состоят из штрафов и пеней – могут быть списаны. Особенно много таких долгов в газовой сфере. В отношении долгов населения за электроэнергию нужно проводить инвентаризацию и аудит. Нужно особо рассматривать каждый случай: кто мог заплатить, кто не мог. Если списать долги всем, это будет неправильно, но если их не списывать никому – тоже. Ведь есть много бедных людей, до которых не дошли субсидии, и именно поэтому они задолжали. Часть долгов можно списать, а часть реструктуризировать», - говорит экономист.

Но такие меры, по его мнению – лишь частные.

«Нужно устранить причины накопления долгов. Их сумма зашкаливает, она составляет сотни миллиардов, но можно посчитать, сколько украинцы должны друг другу, а потом сделать, например, взаимозачёт. Но всё нужно делать очень аккуратно. Нужно не просто списать или реструктуризировать долги, но и устранить их причины, которые состоят в тарифообразовании и не очень эффективном регулировании рынка», - считает Виктор Скаршевский.

Как сообщает Politeka, ранее этот эксперт рассказал о том, как изменилась структура украинского экспорта за последние сто лет.

Также Politeka сообщала, что Скаршевский отметил: транзита газа в прежнем объёме через Украину не будет в любом случае.