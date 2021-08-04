Лидер партии 5.10 Геннадий Балашов в программе «Будущее» прокомментировал сложившуюся ситуацию с нашумевшим делом экс-судьи Чауса, в частности высказался по поводу борьбы двух государственных органов за пребывание судьи у них.

Так, речь идет о том, что Антикоррупционное бюро просит СБУ передать им Чауса, так как он является подозреваемым в деле о получении взятки, а СБУ в свою очередь считают, что судья должен быть у них, ведь он является потерпевшим по делу о его похищении. По мнению Балашова, видео, опубликованное НАБУ, на котором они пытаются остановить авто СБУ с Чаусом – это смешно.

«Парни дурачатся» это называется, потому что на трех машинах они преследуют, устраивают шоу для YouTube… НАБУ хочет пиариться, но пиариться в нападении на кого – на СБУ. Вы что хотели их победить?», - говорит Балашов.

Он говорит, что, если предположить, что они остановили бы машину СБУ и забрали у них экс-судью, это бы выглядело нелепо, ведь что это за спецслужба, которая отдает важного свидетеля.

«Это говорит о незрелости нации, украинцев, спецслужб. И несмотря на то, что американцы курируют НАБУ – это ребята очень незрелые», - заявил Балашов.

Также политик добавил, что не считает связанным увольнение начальника Службы внешней разведки буквально через неделю после объявления Чауса.

«Внешняя разведка – это вообще другое ведомство, и для меня непонятно, чем они занимаются. Они все сидят в кабинете и аналитикой они занимаются – вообще не связанные вещи», - отметил Балашов.

Как сообщала Politeka, Чаплыга заявил, что президент Молдовы жестко отнеслась к делегации Украины в Грузии.

Также Politeka писала о том, что Телешун рассказал, что такое Чаус-гейт.



