Доктор политических наук Сергей Телешун в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” рассказал, кто мог повесить главу “Белорусского дома в Украине”, и какая в этом политическая подоплека.
Сергей Телешун отметил, что ситуация с повешением главы “Белорусского дома в Украине” Виталием Шишовым — это не показательная казнь.
“Мы не имеем дополнительных фактов. Но мы можем говорить о том, что проблема даже не совершения преступления, а проблема нахождения заказчика. И не только заказчика, но и исполнителя… Возвращаюсь к этому делу отельному, назовем его ювелирным. Где очень много активистов засветилось. Второе — дело Шеремета. Мы же тоже предполагаем, и была такая информация в телеграм-каналах, что это действия той или иной спецслужбы”, - сказал Телешун.
По его словам, они не исключают, что те, кто это совершил, не имели политической подоплеки.
“И показать в контексте мирного процесса, переговорного, в Минске процесса, санкций, и так далее. Отреагировать на украинские реалии, и так далее. И, в-третьих, я же не исключаю, что это может быть сделано даже руками тех или иных людей, которые кое-что знают, и их необходимо было бы “отодвинуть”, - добавил политолог.
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