Каковы перспективы визита украинского президента Владимира Зеленского в США, который намечен на 30 августа? Этот вопрос в программе «Чаплыга отвечает» комментирует политолог Михаил Чаплыга.

«Я не знаю, поедет ли Зеленский в Вашингтон, но я бы ему посоветовал не ехать. С его стороны было бы более разумно побить горшки, впрочем, сейчас Арахамия примерно это и делает. Вероятно, и в Штатах не особо хотят этого визита. Вряд ли отмена визита Зеленского в США что-то серьёзно изменит. Крымская платформа уже показала свою бесперспективность. По всем другим вопросам международные договорённости уже достигнуты, причём без участия Украины, так что серьёзного практического значения американский вояж Зеленского иметь не может», - считает аналитик.

Он также затронул вопрос о роли, которую может сыграть бывший судья Николай Чаус после возвращения в Украину.

«Процессуальная ценность Чауса как свидетеля равна нулю. Такова же его ценность как источника компромата на Порошенко или на кого-то ещё. Его можно использовать только в политических целях, чтобы Чаус публично что-то рассказал. Но в том случае он повторит судьбу Жвании, который тоже что-то рассказывает, записывает видеообращения – а где хоть одно расследование?», - спрашивает Михаил Чаплыга.

Как сообщает Politeka, ранее капитан ВМС США в отставке Гари Табах также прокомментировал перспективы встречи Зеленского и Байдена.

Также Politeka сообщала, что, по мнению политолога Максима Яли, ко времени этой встречи «Северный поток-2» может быть уже достроен.



