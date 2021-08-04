Соратник экс-генпрокурора Юрия Луценко Владимир Бедриковский использует семью покойного нардепа Валерия Давыденко, чтобы присвоить принадлежавшую ему агрокомпанию "Агродом". Об этом в Facebook сообщил журналист и блогер Сергей Иванов, пишут "Вести".

"Новость о самоубийстве депутата быстро утихла, но внезапно, пару месяцев назад, снова попала в фокус СМИ. Главный ньюсмейкер — вдова Давиденко — стала рассказывать, как "Кернел" отжимает компанию ее свекрови. Агрохолдинг "Кернел" принадлежит Андрею Веревскому. Компания довольно агрессивно наращивает свою долю на рынке. Может, действительно решила присвоить чужое? Давайте разбираться» — написал Сергей Иванов. Напомним, ранее СМИ неоднократно сообщали о земельных скандалах, связанных с "Кернел", о конфликтах с ОТГ и местными производителями, а также обвиняли компанию в лоббизме своих бизнес-интересов в парламенте.

В интересах семьи Давиденко развернули дорогостоящую информационную кампанию: задействованы десятки СМИ, подано десятки обращений в правоохранительные органы, только судебных исков — 64. "Возникают серьезные сомнения, что вдова или мать погибшего могли заплатить за все это, особенно учитывая то, что Давиденко, вероятно, покончил с собой из-за долгов", — считает журналист.

По его данным, истинный заказчик кампании — Владимир Бедриковский, который «использует семью погибшего как информационный таран". Бедриковского называли соратником и "кошельком" экс-генпрокурора Юрия Луценко. Вслед за Луценко он перешел в МВД, а затем в прокуратуру. «Еще при жизни Давыденко Бедриковский инвестировал в "Агродом" $15 млн, "честно" заработанных на государственных ментовско-прокурорских хлебах. Бизнес оформили на его сына Александра, который стал сооснователем компании и получил 12,5% акций. Планировалось, что в дальнейшем Бедриковский станет равноправным партнером Давиденко, а, возможно, получит контрольный пакет", — сообщил Иванов.

Параллельно с этим Давыденко взял у "Кернел" $11 млн займа, чтобы погасить прежние долги и сохранить свою долю в "Агродоме". Однако после его самоубийства долг "завис": "Агродом" отказался возвращать деньги, в результате чего "Кернел" ввел в компанию свой менеджмент. "Такое положение вещей очень огорчило Бедриковского: $15млн за 12,5% акций — это несколько too much. Он попробовал продать свои акции "Кернел", неоднократно приезжал на переговоры (даже свидетели есть), в результате чего "Кернел" купил 12,5% акций за примерно $1,5 млн. Но эта сумма Бедриковского не удовлетворила", — говорится в посте.

Со ссылкой на бывших работников "Агродома" Сергей Иванов сообщил, что 12,5% долей, которая якобы принадлежит матери покойного Давиденко, на самом деле также владеет Бедриковский. "Именно поэтому он требует от "Кернел" $10 млн и по старой ментовской привычке прибегает к шантажу, используя родственников Давиденко, а также свои связи в правоохранительных органах и судах… Вы представляете, сколько бабла Бедриковский накосил на должности заместителя министра МВД и главы департамента ГПУ, что может позволить себе 15-миллионные инвестиции? А сколько "наслужил" его босс Луценко, даже представить страшно. Почему в этой стране чиновники и члены их семей остаются успешными бизнесменами – вопрос до сих пор риторический", — написал Сергей Иванов.