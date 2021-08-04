Заместитель главного редактора «Страны» Светлана Крюкова опубликовала ответ на статью Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», из-за чего начался скандал. По поводу этой ситуации высказалась известная украинская телеведущая, политический эксперт Снежана Егорова в программе Руслана Бизяева «Культ личности».

Прежде всего гостя программы отмечает, что коллеги стали на защиту Крюковой, проявив этим профессиональную солидарность. Кроме этого, говорит Егорова, очевидно, что сама Крюкова попросила журналистов поддержать и защитить ее, мол, в аналогичной ситуации она поступит так же. «Я думаю, что каждый из них заложил здесь свою репутацию», - утверждает телеведущая.

По ее мнению, ответ Крюковой был ее же ошибкой. «Я думаю, что она имела какие-то определенные мотивы, она хотела как бы определенной реакции», - рассуждает Егорова. Она добавляет, что в конце концов Крюкова получила не такую ​​реакцию, которой хотела.

Далее Егорова пытается все же разобраться в причинах, которые заставили Крюкову написать этот резонансный пост. По словам экспертки, все дело в необходимости большего внимания: «Тут я уверена на 1000%, что она в какой-то момент захотела большей славы, большего внимания, большего света софитов». Следовательно, она констатирует, что Крюкова пошла на этот шаг осознанно и с четкой мотивацией.

Как сообщала Politeka, Егорова заявила, что на сцене или на телеэкране человек становится персонажем.

Также Politeka писала о том, что Егорова рассказала, какие персонажи есть в украинской политике.



