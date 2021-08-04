Бывший офицер ВМФ США Кирилл Лепеха в программе On Target с Гари Табах рассказал, что ожидает Россию.

«Я не политолог, но я изучаю историю… У России, честно говоря, есть серьезные проблемы. Рождаемость, конечно, падает. Русская нация – я не говорю о россиянах, а именно о русской нации – уменьшается и очень быстро. Уезжают люди, и уезжают лучшие часто, за границу», - говорит он.

По его словам, своей политикой РФ отталкивает западный мир. «И почему-то дружат со странами-изгоями: Северной Кореей, Ираном… Конечно, много зависит от президентов Америки и других крупных держав Европы», - сказал Лепеха.

Также Табах задал гостю своей программы провокационный вопрос: был ли бывший президент США Дональд Трамп агентом Путина?

«Нет. Это, конечно, смешно. Это даже по серьезному нельзя обсуждать серьезным людям, потому что это просто абсурд», - ответил бывший офицер ВМФ США.

Кроме того, ведущий напомнил об обещаниях президента США Джо Байдена, что он поставит Путина на место и не будет с ним таким мягким, как его предшественник.

«Не такой ласковый, но почему-то вдруг «Северный поток» открывают до встречи, почему-то потоки денег в Украину останавливаются... Так что когда начнутся более серьезные военные действия, помощи от Соединенных Штатов Америки – во всяком случае, во время этого президента – скорее всего, не будет», - резюмировал Лепеха.

Как сообщала Politeka, Табах рассказал про политические кланы в Америке.

Также Politeka писала, что Илларионов рассказал о результатах беспорядков в США.



