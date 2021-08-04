Политолог Михаил Чаплыга в программе “Чаплыга отвечает” с Русланом Бизяевым рассказал, почему 2,7 млрд долларов помогут украинской власти избежать конституционного переворота.

“У нас всегда в периоды потрясений происходит конституционный переворот. Хода нет, ходи с бубей. Это просто закон жанра. Соответственно, я предполагал, что будет гореть пожар. На фоне этого всего конституционная реформа, все передается в Раду. У нас будет канцлер, грубо говоря… И весной, соответственно, под новые президентские и новые парламентские расклады конституционные в парламенте — будут новые выборы”, - сказал Михаил Чаплыга.

Он отметил, что этого может не быть, поскольку МВФ выделил Украине 2,7 млрд долларов.

“Получалось, на осень у нас активизируется тогда Аваков с Яценюком, с русскоязычным проектом, на осень активизируется ОПЗЖ с темой тарифов, на осень активизируется Юля с темой земли. Все это ложиться на экономику. И внешние клещи, зажатые с двух сторон”, - добавил Чаплыга.

По его словам, поскольку Украина будет располагать 2,7 миллиардами долларов — она сможет выплатить проценты по долгам, а власть сможет контролировать ситуацию.

Как сообщала Politeka, МВФ перед Днем Независимости "отстегнул" Украине 2,7 млрд долларов: на что пойдут деньги.

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