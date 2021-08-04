С одной стороны, реализовать Минские соглашения нельзя, с другой - они и не имеют альтернативы. Так сказал политолог Руслан Бизяев в программе «Развилка» с журналисткой Любовью Завальнюк.

Эксперт ссылается на концепцию Кента, согласно которой о Минских соглашениях говорить можно, но реализовывать - нет. «И в старой команде Байдена все это понимают. А с другой стороны, Байден делает фигуральные заявления не только в Женеве, что альтернативы Минским соглашениям нет», - отмечает он.

Бизяев предполагает, что в случае указания США воплощать Минские соглашения уже давно появился бы перечень необходимых законопроектов и процесс бы начался. Тем не менее, говорит политолог, все признают отсутствие альтернативы публично - и США, и Франция, и Германия, и Россия, и Украина.

С другой стороны, подчеркивает Бизяев, из-за этой ситуации начинаются разночтения текста Минских соглашений. В то же время он отмечает, что в этом никто не видит смысла, но все все равно пытаются вытянуть что-то приемлемое с совершенно мертвого документа.

Попутно эксперт вспоминает последнее интервью Резникова, где речь шла об имплементации формулы Штайнмайера. «Дальше начинается много «но». Поэтому я пока не вижу никаких перспектив в канонической части Минских соглашений, а нравится это кому-то или нет – это уже второй вопрос», - констатирует он.

Как сообщала Politeka, Яли заявил, что Кремль недоволен нежеланием Зеленского попасть в ловушку Минских соглашений.

Также Politeka писала о том, что Бизяев рассказал, как создать Евразийский блок.