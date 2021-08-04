Телеведущая Снежана Егорова в эфире программы “Культ Личности” с Русланом Бизяевым рассказала, какие персонажи есть в украинской политике.
Снежана Егорова рассказала, как меняются персонажи в украинской политике.
“Я же в свое время была ведущей музыкального чарта. Когда каждую неделю меняется лидер. Всегда меняется песня или исполнитель, который на первом месте. Вот, максимум неделя, две. Мы пришли к такой же системе координат. Это уже чарты. Ты уже становишься просто частью какой-то игры, плейлиста… Тебе надо выпускать “хиты”, но если ты не ньюсмейкер, если ты не носитель идеи, если ты не сам пишешь эти “песни”, если ты не владеешь аранжировкой, если у тебя нет студии, нет коллектива, сноровки, компетенции. Если ты просто проект — то в принципе век у тебя недолог”, — сказала Егорова.
По ее словам, “продюсер” всегда ориентируется на любовь аудитории, рейтинги и финансовый результат.
Она отметила, что при этом сохранились и старые политики типа Юрия Бойко, Юлии Тимошенко, Михаила Добкина и Нестора Шуфрича.
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“Это все мастодонты. Это старая гвардия, это мастера сцены — корифеи… Которые народные артисты. Они уже все роли сыграли, и такие, и сякие. Все звания получили. Все надбавки в театре получили. Они уже играют благородных отцов, тень отца Гамлета, любящих бабушек. Их задача уже играть положительные роли”, - добавила Снежана Егорова.
По ее словам, они еще будут в политике столько времени, сколько им будет интересно.
Как сообщала Politeka, Бортник заявил о партиях юго-востока, что этот электорат просто высыпался.
Также Politeka сообщала, что Бизяев рассказал, что ждёт Петра Порошенко.