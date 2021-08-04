Чаус-гейт – это плохая украинская практика спецопераций или это все-таки мировая практика? На эту тему рассуждает доктор политических наук Сергей Телешун в программе «Что дальше» на канале «Знай24».
«Это мировая практика. Но результаты мировой практики зависят от профессионализма исполнителей, четкости тех, кто ставит задачи – а это обычно политическое руководство, и – внимание – обязательно информационное сопровождение и конкретный социально-политико-правовой результат операции», - говорит эксперт.
Телешун напоминает, что в истории уже были операции, которые привели к политическим скандалам и даже импичментам – в частности, Уотергейт.
«Но мы знаем и украинскую практику. Это и Гонгадзе-гейт, и так далее… Да, несовершенную украинскую систему потрясти это не могло. Деньги и скандалы информационные, как показывает опыт, они не могут разрушить. Но очень серьезно повлиять могут», - сказал доктор политических наук.
По его мнению, операция по Чаусу была изначально провальной по ряду причин.
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«Потому что она была политически не обработана и не имела конкретного конечного результата», - утверждает он.
Как сообщала Politeka, политолог позитивно оценил вновь назначенные кадры в силовом блоке.
Также Politeka писала, что Чаплыга заявил, что президент Молдовы очень жестко отнеслась к нашей делегации в Грузии.