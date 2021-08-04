Каковы перспективы «университета будущего», создание которого анонсировал президент Владимир Зеленский?

Своё мнение об этом в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» высказывает бывший заместитель министра образования и науки Роман Греба.

«Я и сам люблю грандиозные проекты, но считаю, что не нужно изобретать велосипед. В Украине, несмотря на критику, есть очень сильное образование. Говорят, что в Африке лучше сдают математику, чем у нас, но, поверьте, это не так. У нас есть сильная академическая школа. Создать что-то мощное можно было бы на базе тех университетов, которые в Украине уже есть. Дополнительно нужно развивать здесь дуальное образование, которое даёт возможность параллельно учиться и работать. Так компании могут заранее обеспечивать себя сотрудниками, а студенты получают путёвку в жизнь», - говорит гость программы.

Но, по его словам, чтобы эти молодые специалисты захотели остаться в Украине, нужно развивать национальную экономику.

«Создать посреди пустыни оазис, где будут обучаться 300-400 студентов – идея амбициозная, но не обязательно перспективная. Впрочем, в Министерстве образования настроены позитивно. Но чтобы в бедной стране создать такой университет, нужны очень большие деньги», - отмечает Роман Греба.

Как сообщает Politeka, ранее профессор Виктор Ченцов подверг критике образовательную реформу в Украине.

Также Politeka сообщала, что идею «университета будущего» прокомментировал политолог Тарас Загородний.



