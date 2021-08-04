В течение 2020-2021 годов ряд коммунальных предприятий и госучреждений провел публичные закупки более чем на 10 млн грн, технические требования тендерной документации которых были прописаны под определенную модель счетчика конкретного производителя

Эти приборы не соответствуют техническим регламентам и позволяют теплопунктам "экономить" деньги за счет государства, сообщает издание "СтопКор".

Речь идет о теплосчетчики S10H (СВТУ-10М, S1H, СВТУ-11Т) модификации М1RP, М2RP, 11Т, 10MxRP, 10M 5MxRP, 11H RP(S1H) производителя ООО Фирма «Семпал Ко Лтд» (конечный бенефициар – Семен Покрас).

На этот прибор 30 апреля 2021 года ГП «Укрметртестстандарт» выдало производителю сертификат проверки, однако, как стало известно журналистам, на самом деле счетчик полностью соответствует требованиям Технического регламента средств измерительной техники и ДСТУ.

Теплосчетчик фирмы «Семпал» считает тепло при разности температур от 0 до 2,5 градусов – в пределах, запрещенных украинским законодательством, и позволяет «сэкономить» от 36 до 144 тысяч гривен с каждого дома за отклонения от законодательной нормы на половину градуса, говорится в материале.

Учитывая, что только в Киеве такие приборы установлены примерно в 40 тысячах домов, общие потери для бюджета могут оцениваться как минимум в 17 млрд грн в год.

Технические задания на проектирование узлов учета тепла именно для внедрения таких счетчиков предоставляет киевское КП «Группа Внедрения проектов».

Как отмечают аналитики издания, предлагаемые техзадания содержат ряд пунктов, которые дискриминируют других производителей: например, требование наличия сертификата по ДСТУ3339, что не соответствует действующему законодательству и противоречит Соглашению об ассоциации Украины с ЕС, и требование государственной поверки, что противоречит Техническому регламенту Украины.

Более того, по данным журналистов, ООО Фирма «Семпал Ко Лтд» имеет экономические связи со страной-агрессором. В частности, ее теплосчетчики успешно зарегистрированы в Государственном реестре средств измерения РФ и имеют соответствующее свидетельство Российского Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

А ООО "Семпал-Сибирь", соучредителем которого является Семен Покрас, зарегистрировано в Новосибирске и платит налоги в бюджет Российской Федерации. То есть косвенно участвует в финансировании военных действий агрессора на востоке Украины.

Зато на официальном сайте ООО "Семпал Ко Лтд" указано, что фирма является сугубо украинской, а оборудование, которое она производит, позволяет снизить оплату за энергоресурсы на 25-30% в зависимости от конкретного объекта.

Сейчас проверкой фактов, изложенных в журналистском расследовании, должны заняться в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, Антимонопольном комитете Украины, Держаудитслужбі и Держпродспоживслужбі.