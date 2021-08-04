В программе Любови Завальнюк «Суть событий» политолог Михаил Чаплыга назвал причину отсутствия нормальных профсоюзов в Украине.

В пример государства с сильными профсоюзами Чаплыга приводит Турцию. Он добавляет, что эти профсоюзы имеют даже целые сети отелей и казино. А все потому, объясняет эксперт, что Турция имеет страйковый фонд. «У них есть не просто в Конституции прописанное право на страйк, а механизм его реализации в 3 дня, а не в 80, как у нас», - подчеркивает он.

Политолог объясняет, что вообще такое страйковый фонд и как он работает. «Это когда мы объявляем страйк, а вы не чувствуете ущерб. То есть я плачу из этого страйкового фонда вам за то, что вы не ходите на работу», - рассказывает Чаплыга.

Украина, говорит он, такого страйкового фонда не имеет, а в Турции его деньги лежат на депозите и их используют для развития туризма, а это заработок. «И тогда, когда приходит вопрос страйка, они платят оттуда», - констатирует эксперт.

Как сообщала Politeka, Чаплыга заявил, что народы умирают тогда, когда их мечту превращают в цель.

Также Politeka писала о том, что Чаплыга обосновал необходимость украинцам принять друг друга.