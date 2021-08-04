Экономический эксперт Юрий Гаврилечко в программе «Что дальше» на канале «Знай24» прокомментировал идею секретаря СНБО Алексея Данилова вводить на предприятиях энергоснабжения временные администрации.

По его мнению, политики и чиновники не могут высказывать личное мнение публично.

«У нас как-то за последние лет 30 произошло смещение понятий. Представители власти изумительно себя ощущают в роли экспертов. К экспертам при этом предъявляют претензии такие же, как будто они представители власти. Депутаты у нас комментируют все что угодно, и при этом ни за что не отвечают», - говорит эксперт.

Гаврилечко подчеркивает, что все считают это абсолютно нормальным явлением.

«Допустим, у нас буквально несколько лет назад с помощью временных же администраций, вводимых в банки Национальным банком, было уничтожено больше сотни банков. Ни один банк, в котором работала временная администрация от НБУ, не вернулся на рынок. Возникает резонный вопрос – это случайность или нет? Знаете, статистика очень четко дает ответ на этот вопрос – что это не случайность», - утверждает он.

Как сообщала Politeka, Скаршевский заявил, что в этом отопительном сезоне расходы украинцев резко повысятся.

Также Politeka писала, что Чаплыга заявил, что Украина потеряла свой транзитный потенциал.