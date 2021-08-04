Политолог Михаил Чаплыга в программе Любови Завальнюк «Суть событий» объяснил, почему в Украине резко возросла статистика по коронавирусу.

«Самая лживая наука в нашем мире – это статистика. То есть надо вам ввести локдаун, потому что протесты осенью будут – вай, как растет уровень, не поверите! Срочно локдаун! Еще август не начался, а я уже вижу, что прям 15 или 16 сентября надо локдаун вводить», - говорит эксперт.

По его словам, чем больше люди говорят о назревающих пенсионных и тарифных протестах – тем яснее власть видит дату, когда надо вводить локдаун.

«И смотри, статистика у них играть начинает срочно», - подчеркивает Чаплыга.

Также он заявил, что нынешняя власть, как и предыдущая, хочет превратить пенсию со страховой природой в социальную помощь.

«Кто-то не поймет, а в чем прикол, ну какая разница… Это разное! А почему? А потому что, согласно Конституции, социальные выплаты вы можете регулировать в зависимости от того, сколько у вас денег сейчас есть. Есть 100 грн – поделили на всех 100 грн. А завтра 200 – значит, 200 поделим. А если завтра 50? Значит, будет 50. И никто не виноват. Вот их голубая мечта», - резюмировал политолог.

Как сообщала Politeka, Чаплыга рассказал, согласится ли РФ сохранить транзит газа через Украину .