Политолог Михаил Чаплыга в программе Любови Завальнюк «Суть событий» объяснил, почему в Украине резко возросла статистика по коронавирусу.
«Самая лживая наука в нашем мире – это статистика. То есть надо вам ввести локдаун, потому что протесты осенью будут – вай, как растет уровень, не поверите! Срочно локдаун! Еще август не начался, а я уже вижу, что прям 15 или 16 сентября надо локдаун вводить», - говорит эксперт.
По его словам, чем больше люди говорят о назревающих пенсионных и тарифных протестах – тем яснее власть видит дату, когда надо вводить локдаун.
«И смотри, статистика у них играть начинает срочно», - подчеркивает Чаплыга.
Также он заявил, что нынешняя власть, как и предыдущая, хочет превратить пенсию со страховой природой в социальную помощь.
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«Кто-то не поймет, а в чем прикол, ну какая разница… Это разное! А почему? А потому что, согласно Конституции, социальные выплаты вы можете регулировать в зависимости от того, сколько у вас денег сейчас есть. Есть 100 грн – поделили на всех 100 грн. А завтра 200 – значит, 200 поделим. А если завтра 50? Значит, будет 50. И никто не виноват. Вот их голубая мечта», - резюмировал политолог.
Как сообщала Politeka, Чаплыга рассказал, согласится ли РФ сохранить транзит газа через Украину.
Также Politeka писала, что Завальнюк объяснила, почему повышение прожиточного минимума фактически никак не повлияет на зарплаты и пенсии.