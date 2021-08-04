Бывший заместитель министра образования и науки Роман Греба в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» рассказал, готова ли Украина вернуться к онлайн-образованию, если осенью в Украине произойдет очередная волна коронавируса.

«Мы стали более подготовленными. То есть у нас есть уже новые практики, были записаны онлайн-уроки в большом количестве – около 4 тыс. уроков, насколько я помню, было закуплено Министерством образования и науки Украины. Они выкладываются на платформе «Школа онлайн». То есть дети имеют доступ к этим урокам и учиться они могут», - говорит эксперт.

Однако он отмечает, что просто записать и опубликовать урок – это не главное. Стоит обращать внимание на то, как ребенок работал с материалом и усвоил знания, а также как сдал тесты.

«Когда у нас есть такая комплексная система – только тогда можно говорить о наличии системы дистанционного обучения. То есть если у нас будет конспект лекций, если будет сама лекция, если будет видео-урок и затем проверка знаний – вот тогда мы можем говорить, что мы дали ребенку знания и проверили знания, и компьютер посчитал, как он учился», - сказал Греба.

Экс-заместитель главы МОН подчеркнул, что именно это и есть дистанционной системой обучения, но пока в Украине такое есть только в некоторых частных школах, и не в полном объеме.

Как сообщала Politeka, в МОН сообщили украинцам, что ждет школьников с 1 сентября: будет ли дистанционка .