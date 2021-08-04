Каждый украинский спортсмен за победу на Олимпийских играх-2020, которые проходят в Токио (Япония), заработает солидные призовые. За выигранную золотую медаль спортсмен получит 125 тысяч долларов, за серебряную – 80 тысяч долларов, а за «бронзу» – 55 тысяч долларов.

Украинский пловец Денис Силантьев в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, насколько эти суммы сопоставимы с бюджетами, которые выделяются призерам другими странами.

«Я заметил такую тенденцию, что чем меньше шансов у страны получить медаль – тем больше гонорар за эту медаль. Потому что если проанализировать, сколько денег платит Казахстан, страны Ближнего Востока, страны Африки… То там тоже баснословные суммы», - говорит спортсмен.

По его словам, США, которые сейчас ведут по медалям на Олимпиаде-2020, платят призерам минимальные суммы.

«Потому что там очень большая рекламная индустрия есть. И спортсмены зарабатывают очень неплохие деньги на рекламе... У них и перед Олимпиадой есть спонсоры, которые помогают им готовиться. Потому что там все за свои деньги», - сказал Силантьев.

Он отмечает, что украинским спортсменам, которые попали в сборную Украины, все сборы и поездки оплачивает государство. А вот в США все эти расходы лежат на спортсмене – он за свои деньги покупает форму, оборудование, инвентарь, а также оплачивает поездки, добавил пловец.

«В Америке люди могут себе это позволить. То есть их зарплаты, их достаток не бьет по карману, если ты заплатишь, например, 30 или 50 долларов за месячное посещение бассейна. Там и цены достаточно вменяемые. Потому что бассейнов много, есть конкуренция. В нашем случае, конечно же, инфраструктуры нет», - резюмировал спортсмен.

Как сообщала Politeka, спортсмен из Украины принес Израилю историческую золотую медаль .