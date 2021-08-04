Общественная и политическая деятельница и предпринимательница, в прошлом - нардеп, председатель Всеукраинской общественной организации «Вече Украины» Инна Богословская в программе « БДСМ » с Алексеем Толкачёвым рассказала о власти и обществе.

«Власть – это такие же люди, это общество, а общество сегодня потеряло понятие морали. Деньги стали на первое место, данное слово ничего не стоит, а система образования не превратилась в систему просвещения», - считает Богословская.

По ее словам, власть дает некий набор элементарных знаний, но не дает никакого применения полученных теоретических знаний в реальной жизни.

«Это последствия советской системы, которая давала очень хорошую теоретическую подготовку, но вообще не давала навыков реализации этого в жизни, и полная потеря ценностных ориентиров», - говорит она.

Инна Богословская повторила свой привычный тезис, что всеобщее избирательное право – это глобальная ошибка людей в ХХ веке.

«Оно на самом деле возникло очень поздно. Например, в последнем кантоне Швейцарии женщины получили право голоса в 1991 году. То есть нам кажется, что всеобщее избирательное право было всегда и везде, но это не так. Это попытка человечества найти какой-то новый вид демократии в ХХ веке. Этот поход увенчался тем, что сегодня в мире царит не демократия, а охлократия. Активное большинство, которое знает, умеет, имеет ценности, которое чувствует ответственность, миссию, умеет воспринимать, недогматично и настроено в будущее – это меньшинство не влияет на результаты выборов», - отмечает политик.

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