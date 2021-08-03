Украинский пловец Денис Силантьев в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” рассказал, в чем проблема с подготовкой украинских спортсменов.

Денис Силантьев рассказал, что попасть в команду на Олимпиаду украинским спортсменам не сложно.

“Есть результат. Есть норматив. Выполняя этот норматив ты попадаешь. Особой конкуренции, к сожалению, в Украине нет. Есть, скажем, 2-3 спортсмена, вот такие, как Миша Романчук, может, есть еще какие-то, среди девочек. Хотя и даже среди девочек я сегодня не назову никого. У нас, по-моему, сегодня лучшее место на Олимпиаде — 19. У Даши. И все, а дальше пропасть. Дальше уже идут спортсмены на много рядов ниже”, - сказал Силантьев.

Он отметил, что на уровень Олимпиады попадают единицы. Их пытается обеспечить страна, дать им хорошее питание, и поддерживать здоровье.

“Чтобы попасть в эту сборную, в эти единицы, нужно пройти длинный путь. А для этого должны быть минимальные условия. Хотя бы куда ходить плавать, куда ходить в теннис играть, куда ходить на гимнастику, на бокс, на борьбу. Все равно куда, на фехтование. И с этим проблема. Проблема с инфраструктурой спортивной, ее категорически не хватает. И сколько бы мы с вами сейчас не агитировали, и не рассказывали: “Давайте заниматься спортом! Давайте ходить, давайте здоровый образ жизни вести” — может быть, они и хотят. Родители хотят водить детей, а дети хотят ходить, но некуда”, - добавил Денис Силантьев.

По его словам, нужно развивать спортивную инфраструктуру, что позволит нации быть здоровой.

Как сообщала Politeka , впервые со времён Яны Клочковой украинец добыл долгожданную медаль на Олимпиаде .