Госэкоинспекция провела экспертизу грунтов, отобранных у ЧАО "Ривнеазот", где 20 июля произошла аварийная ситуация.

Об этом заявил председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеванный, сообщает Знай.юа.

По результатам лабораторных исследований в большинстве отобранных проб почвы зафиксировано превышение показателей нитратов и азота аммонийного по сравнению с фоновыми концентрациями.

Чиновник уточнил, что пробы были отобраны сразу после выброса загрязняющих веществ с предприятия, а также на следующий день после аварии. А забор проводился, с учетом перемещения облака выброса, на 11 пробных площадках площадью 100 кв м методом «конверта».

Он также представил перечень мест, где было зафиксировано превышение показателей нитратов и азота аммонийного в сравнении с фоновыми концентрациями:

Вблизи Чао «Ривнеазот» (500 м на юго-запад от завода) – по нитратах в 10 раз;

М. Ровно, вул. Соборная, въезд в город со стороны Луцкого кольца – по азоту аммонийному в 1,3 раза, нитратах в 1,8 раза;

Вблизи с. Зеленая Роща, с восточной стороны-по нитратам в 4,3 раза;

Вблизи с. Грушвица, с юго-западной стороны – по нитратах в 1,7 раза;

Вблизи с. Верховск, с юго-восточной стороны – по нитратам в 1,9 раза;

Вблизи с. Городок, с южной стороны-по нитратам в 1,8 раза.

«Вместе с тем, превышение показателей в почве может быть вызван не только залповым выбросом оксидов азота в воздух в результате аварийной ситуации, но и быть результатом неудовлетворительного ведения хозяйственной деятельности, поскольку пробы были отобраны в населенных пунктах сельскохозяйственных районов», - подчеркнул Андрей Малеваный.

Он также добавил, что для объективного рассмотрения последствий аварийной ситуации Госэкоинспекция направит запрос в Чао «Ривнеазот» относительно получения данных мониторинговых наблюдений за состоянием почв.

Кроме того, планируется привлечение специалистов Госгеокадастра и Госпродпотребслужбы для проведения консультаций и осуществления повторного отбора проб почвы на содержание азотсодержащих веществ.