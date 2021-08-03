Почему в 1990-х у Украины не было возможности оставить свой ядерный потенциал и как США повлияли на ядерное разоружение государства? На эти вопросы ответил политолог Тарас Загородний в своем блоге .

Как объясняет Загородний, для поддержания ядерного оружия государство должно иметь соответствующие технологические возможности, ведь этот вид оружия принципиально отличается от всех остальных. «Снаряды можно сделать и оставить на хранение лет на 50, ядерное оружие постоянно нужно обновлять, потому что ядерная ракета, боеголовка постоянно саморазрушается», - говорит эксперт.

Итак, заключает он, ядерное оружие для своего функционирования нуждается в обновлении не реже одного раза в 10 лет и постоянного наблюдения. Но Украина, говорит ведущий, такой возможности в 1990-х не имела. Загородний констатирует, что поэтому пришлось отдать и тактическое ядерное оружие, ракеты для запуска с самолетов, и стратегическое - большие ракеты из шахт.

В то же время он добавляет, что тогдашняя система имела свои нюансы: ракеты базировались в Украине, но контролировала их Москва. То есть, объясняет политолог, Украина не могла взять эти процессы под свой контроль.

Кроме этого, говорит он, ядерное разоружение государства имело и другие причины. «В 90-х годах Украина не имела никаких шансов оставить у себя ядерное оружие по одной простой причине: было давление в первую очередь американцев», - подчеркивает Загородний.

Как он рассказывает, в 1990 году Буш приехал с требованием к Украине остаться в составе Советского Союза. Эксперт объясняет, что США пытались не допустить такого расклада, когда третий в мире ядерный арсенал окажется не под их контролем, то есть они боялись распространения ядерных технологий.

Тем не менее, говорит Загородний, тогдашняя украинская власть могла требовать большую сумму компенсации. «Попросили какие-то жалкие 100 миллионов долларов, хотя можно было требовать и больше», - комментирует он ситуацию.

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