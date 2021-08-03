В чём состоит особенность украинской системы управления? Этот вопрос в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» рассматривает экономический эксперт Юрий Гаврилечко.

«Когда-то нам рассказывали сказки о волшебном рынке, который сам всё отрегулирует. Принимали соответствующие законы, которые в принципе не могли работать, а экспертов, которые об этом говорили, не слушали. Чтобы теперь изменить модель, нужно признать, что она была неправильной. И чтоб всё менять, нужно проводить совершенно иную государственную политику. Помимо политического решения, нужно ещё что-то делать с кадровым вопросом. Кто всё будет делать, как всё будет финансироваться и имплементироваться? К тому же у нас за 30 лет сложилась система управления, которая состоит из трёх частей: урезанная советская часть, механизм, который сложился в криминальные 90-е годы, и средство для лоббирования интересов других стран», - говорит эксперт.

По его словам, такая система не может работать эффективно, и с каждым годом цена управленческого решения увеличивается

«В итоге у нас получилась перевёрнутая пирамида менеджмента, в которой полномочия и ответственность делегируются снизу вверх. Не только в сознании обывателя за всё отвечает президент, но и каждый конкретный чиновник, не желая брать на себя ответственность ни за что, делегирует её вверх», - отмечает Юрий Гаврилечко.

Как сообщает Politeka, ранее аналитик Анатолий Амелин отметил, что сейчас власть не может не только обеспечить исполнение своих решений, но и проконтролировать этот процесс .