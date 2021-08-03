Я на политике не заработала ни одного цента. Об этом общественная и политическая деятельница и предпринимательница, в прошлом - нардеп, председатель Всеукраинской общественной организации «Вече Украины» Инна Богословская сказала в программе «БДСМ» с Алексеем Толкачёвым.

«Я пришла в политику богатым самодостаточным человеком. Я в политику влупила огромные деньги, заработанные честным консалтингом, юридической практикой. Я пожертвовала огромным количеством личных благ. Я пришла в политику, имея огромный объем недвижимости, а ушла, не имея ничего, потому что я все продавала, ездила по стране, оплачивала избирательные кампании», - рассказывает она.

Богословская решила: раз я начала заниматься этим делом – значит, и должна им заниматься на все сто процентов.

«С полной отдачей, с полной ответственностью, что за все надо платить. Никому это нах*р не нужно. Это чистый садомазохизм. Я в чем-то получала от этого удовольствие. И я знаю пару сотен людей в Украине, которые так настроены. Но из них практически все потеряли надежду быть услышанными», утверждает Богословская.

Политик рассказывает: «Когда мы делали команду озимого поколения, это 2001 год, мне друзья говорили: «Ты понимаешь, что ты сеешь в лед?». Но остается только ждать, что какое-то зернышко доберется все-таки до грунта и прорастет, если ты встроен в конструкцию служения народу».

Как сообщает Politeka, Домашнего насилия в будущем должно стать меньше, поскольку его появление связано с психологической уязвимостью и комплексами, - Толкачёв.

Также Politeka сообщала, что Политики сами приняли основной закон, который должен их ограничивать, - Толкачев.