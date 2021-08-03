Быть слугами и служить – это разные вещи. Так считает общественная и политическая деятельница и предпринимательница, в прошлом - нардеп, председатель Всеукраинской общественной организации «Вече Украины» Инна Богословская. В программе «БДСМ» с Алексеем Толкачёвым она рассказала о собственном политическом опыте и о своих наблюдениях за политикой сегодняшнего дня.

«То, что сейчас сделано с сознанием – это потакание желанию никчемного человека иметь слугу, потакание его слабостям. И его называют великим! Но какой же он, «б*дь», великий, если ты ему даешь покосить газон, и после этого я должна его перекашивать!», - восклицает она.

По ее словам, шестнадцать лет назад с помощью серьезных инвестиций в просвещение, в другой тип образования, коммуникаций, СМИ, в другой тип экономики, максимально освобожденной от любого вмешательства, можно было построить фундамент совершенно другого типа отношений.

«Сейчас что произошло? Вовремя не услышали, не в коня корм. Потом «золотой телец», потом амбиции каждого: подождите, мне же надо квартиру, машину, путешествия и еще чего-то. Вы знаете, сколько из 40 миллионов украинцев ездит за рубеж отдыхать? Полтора миллиона из сорока миллионов человек!», - отмечает Богословская.

«То есть если мы продвинутые, если мы читаем книги, слушаем правильную музыку, если наши дети разбираются, где Рембрандт, где Лотрек, где Кандинский и так далее – нам кажется это нормой. Нифига! И в школах они этого уже не учат, и родители им этого не рассказывают. Когда эти ценности не формируются, то люди тонут в болоте обыденности, зависти, жадности, алчности. Бабки, бабки, бабки!», - резюмирует она.

Напомним, Рoliteka сообщала, что Политики сами приняли основной закон, который должен их ограничивать, - Толкачев.