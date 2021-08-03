В новом выпуске программы «Суть событий» с журналисткой Любовью Завальнюк эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, что с первого мая условия предоставления субсидий сделали более жесткими.

«В частности теперь увеличено количество оснований для отказа семьям в предоставлении субсидии. Теперь наличие депозитного счета, покупка валюты в течение года, выезд хоть раз за границу или покупка ювелирных изделий является новым основанием для отказа в субсидии. К тому же сократили почти вдвое субсидиантов преимущественно за счет семей работников», - подчеркнул он.

Павловский сказал, что есть такая норма, если кто-то в семье больше шестидесяти дней не платит социальный взнос, а человек на заработках физически не в состоянии этого сделать, тогда всю семью лишают права на субсидию. Согласно официальным данным, только за прошлый год работники перечислили в Украину более 12 миллиардов долларов, подтвердил он, и эта сумма в десять раз больше, чем нам предоставляют международные финансовые институты помощи.

«И именно за счет работников удается как-то поддерживать нашу экономику на плаву, а правительство их отблагодарило, лишив их семьи субсидий. С первого мая правительство начинает массовое переоформление и проверку всех, кто имеет право на получение субсидии. Поэтому надо будет по-новому заполнить декларацию с учетом всех новых ограничений и требований, и само заявление на получение субсидии. Все это надо сдать в органы социального обеспечения на местах», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Павловского, что несколько лет назад в Украине почти семь миллионов семей получали субсидии.

Также ранее для Politeka Павловский рассказывал, что можно компенсировать людям оплату коммунальных услуг за счет местных бюджетов.